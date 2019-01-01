نابولي يراقب نجم فيورنتينا

نابولي يقترب من حسم صفقة جوردان فيريتوت لاعب نادي فيورنتينا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب نادي نابولي من حسم صفقة نجم نادي فيورنتينا جوردان فيريتوت خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيريتوت قد وقع محل اهتمام العديد من الأندية الإيطالية والتي كان على رأسها سامبدوريا ولاتسيو وميلان.

وفي الفترة الأخيرة، دخل نابولي على الخط كأحد أبرز المهتمين بخدمات اللاعب، مما غير كثيرًا في حسابات المفاوضات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن نابولي ينوي تقديم عرض رسمي للاعب فيورنتينا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كالتشيو ميركاتو أيضًا إن التفاصيل التي تتعلق برغبات اللاعب ووكيل أعماله قد تم الموافقة عليها من قبل إدارة نادي نابولي.

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يذكر أن نابولي كان قد فقد قائده مارك هامشيك خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة بعدما رحل إلى الصين..