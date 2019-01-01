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نابولي يدرج دياوارا في صفقة مانولاس

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Goal
صفقة قريبة من الحسم
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن نابولي سيدرج لاعبه أمادو دياوارا ضمن صفقة ضم كوستاس مانولاس من روما.

المصادر الإعلامية أجمعت أن مانولاس على وشك الانضمام لصفوف نابولي مقابل الشرط الجزائي في عقد البالغ 36 مليون يورو.

وأكد "إل تيمبو" أن الصفقة ستتحول إلى 16 مليون يورو وانتقال الدولي الغيني دياوارا إلى صفوف روما.

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وأكد التقرير وعدة مصادر أن مانولاس بدأ بالفعل عملية البحث عن منزل في روما، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.

ويتواجد دياوارا حالياً مع منتخب بلاده الذي يشارك في أمم أفريقيا بمصر، ويلعب أمام نظيره النيجيري مساء اليوم، الأربعاء.

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