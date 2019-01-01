نابولي يدرج دياوارا في صفقة مانولاس

صفقة قريبة من الحسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن نابولي سيدرج لاعبه أمادو دياوارا ضمن صفقة ضم كوستاس مانولاس من روما.

المصادر الإعلامية أجمعت أن مانولاس على وشك الانضمام لصفوف نابولي مقابل الشرط الجزائي في عقد البالغ 36 مليون يورو.

وأكد "إل تيمبو" أن الصفقة ستتحول إلى 16 مليون يورو وانتقال الدولي الغيني دياوارا إلى صفوف روما.

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وأكد التقرير وعدة مصادر أن مانولاس بدأ بالفعل عملية البحث عن منزل في روما، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.

ويتواجد دياوارا حالياً مع منتخب بلاده الذي يشارك في أمم أفريقيا بمصر، ويلعب أمام نظيره النيجيري مساء اليوم، الأربعاء.