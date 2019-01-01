نابولي يدرج دياوارا في صفقة مانولاس
التعليقات()
Goal
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن نابولي سيدرج لاعبه أمادو دياوارا ضمن صفقة ضم كوستاس مانولاس من روما.
المصادر الإعلامية أجمعت أن مانولاس على وشك الانضمام لصفوف نابولي مقابل الشرط الجزائي في عقد البالغ 36 مليون يورو.
وأكد "إل تيمبو" أن الصفقة ستتحول إلى 16 مليون يورو وانتقال الدولي الغيني دياوارا إلى صفوف روما.
📂 كرة القدم— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019
لـ📁 أهداف خيالية
لـ📁 نهائي الكونكاكاف
لـ📽️ جيوفاني دوس سانتوس pic.twitter.com/KYc76P1K0M
الشعراوي يوافق على الانتقال إلى شنجهاي الصيني
وأكد التقرير وعدة مصادر أن مانولاس بدأ بالفعل عملية البحث عن منزل في روما، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.
ويتواجد دياوارا حالياً مع منتخب بلاده الذي يشارك في أمم أفريقيا بمصر، ويلعب أمام نظيره النيجيري مساء اليوم، الأربعاء.