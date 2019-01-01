نابولي يدخل سباق التوقيع مع إيسكو من ريال مدريد

نادي نابولي الإيطالي يريد الحصول على خدمات اللاعب فرانشيسكو إيسكو من صفوف فريق ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نابولي في الحصول على خدمات اللاعب فرانشيسكو إيسكو من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الساحلي يريد لاعبه السابق في ريال مدريد.

حال جماهير ريال مدريد الآن... pic.twitter.com/RZzRO6eB60 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يونيو ٢٠١٩

وسبق لأنشيلوتي أن تمتع بعلاقة طيبة رفقة إيسكو عندما حقق لقب العاشرة لريال مدريد في عام 2014 وكان من أسباب تألق النجم الإسباني الشاب في وقتها.

ويعاني إيسكو من علاقة سيئة للغاية بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق، والذي خرج من خططه في الفترة الأخيرة.

نابولي ينافس إنتر على ضم لوكاكو

ولا يعد نابولي هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات إيسكو حيث يسعى كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس للحصول على خدماته بحسب تقارير عديدة.

جدير بالذكر أن أندريا بيرلو كان قد رشح إيسكو للانضمام لصفوف يوفنتوس لو أراد النادي الإيطالي الحصول على دوري أبطال أوروبا.