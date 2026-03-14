نابولي - ليتشي 2-1: ملخص المباراة

نابولي - ليتشي 2-1





الأهداف: 3' من الشوط الأول سيبرت، 1' من الشوط الثاني هوجلوند، 20' من الشوط الثاني بوليتانو





نابولي (3-4-2-1): ميريت؛ بوكما، بونجورنو، أوليفيرا؛ بوليتانو (من الدقيقة 28 من الشوط الثاني جوتيريز)، جيلمور، أنجيسا (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني ماكتوميناي)، سبينازولا (من الدقيقة 28 من الشوط الثاني مازوتشي)؛ إلماس (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني دي بروين)، أليسون سانتوس (من الدقيقة 40 من الشوط الثاني ناسيمنتو)؛ هوجلوند. المدرب: أنطونيو كونتي.





ليتشي (4-3-3) فالكوني؛ دانيلو فيغا، سيبرت، تياجو، غالو (من الدقيقة 34 من الشوط الثاني ندابا)؛ نغوم (من الدقيقة 41 من الشوط الثاني فوفانا)، راماداني، كوليبالي (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني غاندلمان)؛ بييروتي (من الدقيقة 34 من الشوط الثاني ن'دري)، ستوليتش (من الدقيقة 12 تشيديرا)، باندا. المدرب: دي فرانشيسكو





الحكم: أبيسو





الإنذارات: 19' الشوط الأول سيبرت



