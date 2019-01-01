نابولي يقترب من المقدمة بانتصار مريح على ليتشي

فوز بلا معاناة لنابولي

هيثم محمد فيسبوك تويتر

حقق نابولي فوزاً جديداً في بطولة الدوري الإيطالي، هذه المرة على حساب مضيفه ليتشي بنتيجة 4-1 لحساب الأسبوع الرابع من المسابقة.

قام مدرب نابولي بعدة تغييرات بالتشكيل الأساسي عن الفريق الذي انتصر على ليفربول أوروبياً منتصف الأسبوع، فأعطى فيرناندو يورينتي مكاناً أساسياً في الهجوم بجوار العائد من الإصابة أركاديوش ميليك.

وكافيء يورينتي مدربه بعدما افتتح التسجيل بعد 28 دقيقة بعد تحويله كرة شاردة في منطقة جزاء ليتشي إلى شباك المضيف.

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وأضاف لورينزو إنسيني الهدف الثاني من علامة الجزاء بالدقيقة 40، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو أولاً لاحتساب اللعبة، وإعادة اللعبة بعد تصدي الحارس جابرييل لها، ولكن بعد تحركه على خط المرمى.

الإسباني فابيان رويز أكد انتصاره فريقه بعدما أضاف الهدف الثالث بعد مرور سبع دقائق من زمن الشوط الثاني بتسديدة مميزة بيساره سكنت الشباك.

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أصحاب الأرض قلصوا الفارق من علامة الجزاء عبر ماركو مانكوسو بالدقيقة 61، ولكن يورينتي عاد وأضاف الهدف الثاني له والرابع لنابولي قبل النهاية بخمس دقائق.

وارتفع رصيد نابولي للنقطة التاسعة، بافرق ثلاث نقاط عن المتصدر إنتر، وبقى في قاع الترتيب بنقاطه الثلاث.