نابولي: كوليبالي؟ رفضنا 105 مليون يورو، وهذا شرط بيعه

رئيس نابولي يتحدث عن الميركاتو وخياراته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي عن رفضه عرض بقيمة 105 مليون يورو لضم مدافع الفريق "خاليدو كوليبالي"، كما حدد شرط التخلي عنه وعن زميله آلان.

ويعد المدافع السنغالي أحد أبرز المدافعين في أوروبا خلال المواسم الأخيرة، وقد حاولت عديد الأندية التعاقد معه وأبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لكن نابولي قاوم تلك العروض ورفضها.

فيما حاول باريس سان جيرمان مؤخرًا ضم آلان لكتيبة توماس توخيل، وقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، إلا أنه رفض فورًا من النادي الجنوبي في إيطاليا.

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دي لاورينتيس تحدث مجددًا عن العرض الذي رفضه لبيع كوليبالي بقوله "أكرر من جديد أننا رفضنا عرضًا بقيمة 105 مليون يورو لضم كوليبالي، لكن لا تسألوني عن صاحبه".

وأجاب حين سُئل عن إمكانية التخلي عن كوليبالي وآلان "سنناقش إمكانية التخلي عن اللاعبين إن وصلنا عرض يتجاوز سعر السوق، عرض قد يُوصف بأنه عرض مجنون، وهذا فقط في حال طلب اللاعب منا قبول هذا العرض".

الرئيس أكد أخيرًا أن الحديث عن قدوم خاميس رودريجز لملعب سان باولو سابق لأوانه، إذ لابد من انتظار قرار بايرن ميونيخ أولًا بتفعيل بند أحقية الشراء أو عودة اللاعب لريال مدريد، كما أكد على حاجة النادي لتجديد صفوفه بما يُناسب فكر المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يختلف عن سابقيه.