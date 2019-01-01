نابولي قد يفقد أفضلية "جحيم سان باولو" أمام برشلونة

نابولي مهدد بفقدان أكثر من نصف جماهيره في مواجهة برشلونة بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تهديد جديد يتربص بنادي نابولي قبل المواجهة المنتظرة له بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي ألمحت لإمكانية غياب أكثر من نصف جماهير نابولي عن مدرجات مباراة النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة أن السبب خلف ذلك يعود لإضراب الجماهير وغضبها من عدة امور في ناديهم بالوقت الحالي يسعون لتغييرها في أسرع وقت ممكن.

وكشفت الصحيفة أن نصف مدرجات الملعب فقط هو الذي سيمتلئ بالجماهير في تلك المباراة ولن يقوموا بالتشجيع اعتراضًا على سياسات إدارة النادي.

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وكانت إدارة نابولي قد وضعت بعض القواعد مؤخرًا فيما يتعلق بسبل التشجيع داخل الملعب، منها منع التشجيع وقوفًا بشكل نهائي تحت أي ظرف أثناء سير اللقاء.

كما قررت الإدارة تغيير التقسيم الحالي للمدرجات بشكل لم يعجب الجماهير ويسعون لتغييره من جديد في أقرب فرصة ممكنة، كما تم تركيب 190 كاميرا مراقبة من أجل فرض الغرامات على المخالفين.

جدير بالذكر أن نتائج نابولي في الآونة الأخيرة لم تكن في أفضل حالاتها وتم تغيير المدير الفني كارلو أنشيلوتي بيجنارو جاتوزو قبل الإجازات الأخيرة حيث خسر من بارما وفاز على ساسوولو.