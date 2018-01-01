بعد هدفه في نابولي - صلاح يعادل أسطورة ليفربول في دوري الأبطال

صلاح يضع قدمًا لليفربول في ثمن نهائي دوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل المصري، محمد صلاح تسجيل الأهداف، وتحطيم الأرقام بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

ويتقدم ليفربول على حساب نابولي الإيطالي، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بفضل هدف صلاح في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وسجل صلاح الهدف بمجهود فردي كبير، بعدما راوغ المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ليسجل الهدف في شباك الحارس الكولومبي أوسبينا.

وأصبح الجناح المصري، مشاركًا في 48 هدفًا في 38 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد معقل ليفربول، بتسجيل 35 وصناعة 13.

48 - Mohamed Salah has been directly involved in 48 goals in 38 games in all competitions for Liverpool at Anfield (35 goals, 13 assists). Colossus. #LIVNAP pic.twitter.com/ggSXWJVNnT — OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2018

كما عادل اللاعب البالغ 25 عامًا، أسطورة الريدز، أيان راش، برصيد 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بقميص الريدز.

الملك المصري، كالعادة ورقم قياسي جديد.

14 هدفاً مع الريدز في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع أسطورة الريدز إيان راش. 👑🔥 pic.twitter.com/foHR5Ugfb8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 11, 2018

9 أهداف من الـ14 التي سجلها صلاح جاءت على ملعب أنفيلد، ويتفوق عليه فقط قائد الفريق الأسبق ستيفين جيرارد برصيد 14 هدفًا بالمسابقة الأوروبية.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين من أجل التأهل بفارق المواجهات المباشرة عن نابولي الإيطالي، بعدما يتعادلا في رصيد النقاط.