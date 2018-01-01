نابولي رفض عرضًا يقدر بـ 50 مليون يورو للتخلي عن أحد نجومه

فريق الجنوب الإيطالي رفض التفريط في آلان مقابل 50 مليون يورو قدمت له من أثرياء باريس

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية عن رفض نادي نابولي لعرض يقدر بـ 50 مليون يورو، قُدم له من قبل فريق باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن لاعبه آلان في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

على الرغم من ضخامة العرض المالي المقدم من قبل باريس سان جيرمان، إلا أن نابولي رفض التخلي عن لاعبه الدولي البرازيلي في منتصف الموسم.

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ولفت آلان أنظار باريس سان جيرمان له بعد تألقه أمامه في مباراتي مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن آلان البالغ من العُمر 27 عامًا، يلعب في صفوف نابولي منذ قدومه من أودينيزي عام 2015، وشارك معهم في 144 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن، أحرز فيهما تسعة أهداف.