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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

نابولي رفض عرضًا يقدر بـ 50 مليون يورو للتخلي عن أحد نجومه

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Getty Images
فريق الجنوب الإيطالي رفض التفريط في آلان مقابل 50 مليون يورو قدمت له من أثرياء باريس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية عن رفض نادي نابولي لعرض يقدر بـ 50 مليون يورو، قُدم له من قبل فريق باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن لاعبه آلان في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

على الرغم من ضخامة العرض المالي المقدم من قبل باريس سان جيرمان، إلا أن نابولي رفض التخلي عن لاعبه الدولي البرازيلي في منتصف الموسم.

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ولفت آلان أنظار باريس سان جيرمان له بعد تألقه أمامه في مباراتي مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن آلان البالغ من العُمر 27 عامًا، يلعب في صفوف نابولي منذ قدومه من أودينيزي عام 2015، وشارك معهم في 144 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن، أحرز فيهما تسعة أهداف.

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