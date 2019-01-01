نابولي رفض عرضًا مغريًا من قبل ليفربول لشراء إنسيني

النادي الإيطالي تمسك بخدمات إنسيني رغم العروض المغرية من ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ريببابليكا الإيطالية أن نادي نابولي كان قد رفض عرضًا من قبل فريق ليفربول لشراء اللاعب لورينزو إنسيني مقابل 61 مليون جنيه استرليني.

اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا كان قد أثار اهتمام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ليحاول الفريق الإنجليزي التعاقد معه بمبلغ يقدر بـ 61 مليون جنيه استرليني ولكن إدارة النادي الإيطالي رفضت العرض.

ويرغب أوريلو دي لوريانتس رئيس نادي نابولي في عدم التخلي عن إنسيني بمبلغ لا يقل عن 132 مليون جنيه استرليني، وذلك رغم تبقي 12 شهرًا على نهاية عقده.

وكان إنسيني قد أحرز أحد عشر هدفًا في 27 مباراة هذا الموسم، أما على مستوى مشاركاته مع النادي، فأحرز إنسيني 74 هدفًا وصنع 69 في 291 مباراة منذ مشاركته الأولى مع فريق نابولي.