"نابولي جميلة لكن مثل مصر، قمامة وجرذان وجريمة"!

وجهت المغنية السلوفاكية دانييلا نيلزوفا انتقادات حادة إلى الحياة مع صديقها السابق، ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وانفصلت نيلزوفا عن لوبوتكا قبل عدة أشهر، وبعد صمت طويل، تحدثت عن نهاية علاقتها مع لاعب نابولي.

وكشفت المغنية السلوفاكية عن أنها ورغم إعجابها بمدينة نابولي، إلا أنها عانت في المنزل الذي استأجره شريكها السابق في الضواحي.

وقالت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "الناس لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، عشنا من منزل مستأجر عادي، ليس في وسط نابولي، لكن في خارج المدينة".

وأضافت: "كان علي القلق بشأن تفشي الفطر، والتدفئة التي لا تعمل، وفقدان الأغراض، وانقطاع الطاقة".

وقالت في ختام حديثها: "ليس كل ما يلمع ذهبًا، وسط نابولي جميل، جميل في الصورة، لكنها مثل مصر، تنتشر القمامة والفئران والجريمة".

ودعمت نيلزوفا حديثها بنشر العديد من الصور للمنزل التي عاشت فيها مع لوبوتكا في ضواحي مدينة نابولي، وتظهر في الصور المشاكل العديدة التي تحدثت عنها.

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