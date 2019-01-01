وكيل كافاني يؤكد احتمالية عودته للدوري الإيطالي

حالة من الترقب في إيطاليا بعودة المهاجم الأوروجوياني

أكد شقيق ووكيل أعمال المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، أنه لا يتعجل التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

الشكوك مستمرة حول مصير كافاني مع الفريق الفرنسي، وسط احتمالات بفقدان مركزه الأساسي لصالح الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

شقيقه والتر تحدث في تصريحات صحفية لموقع "كالتشيو نابولي"، حول آخر التفاصيل التي تخص مستقبله.

وقال والتر في تصريحات صحفية:"هناك احتمالية كبيرة بعودته للدوري الإيطالي، لوس أنجلوس جالاكسي؟ كلها مجرد شائعات حتى الآن".

وأضاف:"بالنسبة لتجديد عقده مع باريس فنحن نفضل الانتظار والتفكير في الفرص المتاحة له بمختلف أنحاء أوروبا".

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وتابع:"إيدي يمكنه اللعب على مستوى عالي لمدة 3 سنوات قادمة ويستطيع الانتقال لنادي كبير".

يذكر أن نابولي يعتبر أحد أبرز الفرق المهتمة بضم كافاني، حيث سبق وأن تواجد اللاعب بصفوفه قبل الرحيل لفرنسا، حيث سجل 52 هدف في 69 مع النادي الإيطالي.