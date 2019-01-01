دورتموند يستهدف ضم ميرتينس في يناير

اللاعب ينتهي عقده مع نابولي الصيف القادم

أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اهتمامه بالتعاقد مع الجناح البلجيكي درايس ميرتينس نجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير القادم.

دورتموند يبحث عن مهاجم جديد في أقرب فرصة ممكنة، بناء على تعليمات المدرب لوسيان فافر، نظراً للإصابات المتكررة للإسباني باكو ألكاسير هذا الموسم.

ميرتينس يعتبر الخيار الأنسب للنادي الألماني، نظراً لتبقي 6 أشهر فقط على نهاية عقده مع نابولي، ورفضه التوقيع على عقد جديد.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت رغبة دورتموند في ضم البلجيكي بمقابل مادي منخفض، والضغط على نابولي بدلاً من خسارته بالمجان في الصيف.

وأوضحت أن اللاعب لا يمانع فكرة البقاء مع نابولي، بحالة التوصل لاتفاق يرضيه مقابل التجديد، ولكن عرض دورتموند يبدو غير قابل للرفض في الوقت الحالي.

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ويمثل الانضمام للنادي الألماني فرصة ذهبية للمهاجم البلجيكي، الذي لا يريد الانتقال لنادي آخر داخل إيطاليا، إحتراماً لنابولي الذي تعاقد معه من أيندهوفن الهولندي في 2013.

جدير بالذكر أن صاحب الـ32 سنة لعب 21 مباراة مع نابولي هذا الموسم، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 4 بقميص الفريق الإيطالي.