نجم نابولي يتلقى عرضاً من الدوري السعودي

اللاعب لم يجدد عقده مع نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي دريس ميرتينز، نجم نابولي، عدة عروض بعد عدم تجديد عقده مع الفريق، ومن ضمنها عروضاً سعودية.

ولم يتوصل ميرتينز ونابولي حتى الآن لاتفاق نهائي لتجديد عقد اللاعب، خصوصاً أن موقفه من اللعب أساسياً الموسم المقبل غير واضح.

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وذكرت "كوريري" أن اللاعب يملك عدة عروض من خارج إيطاليا، وعلى رأسها عروضاً من الدوري السعودي، الأمريكي، والصيني.

وكان ميرتينز قريباً من الدوري الصيني الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت بسبب رفض زوجة اللاعب الانتقال إلى الصين.

وعادت زوجة اللاعب في الفترة الاخيرة وفتحت الباب لإمكانية الرحيل عن نابولي والانتقال إلى اللعب في آسيا.

وانضم ميرتينز إلى صفوف نابولي في 2014 قادماً من بي إس في إيندهوفن مقابل قرابة 14 مليون يورو.