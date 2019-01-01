رئيس نابولي يبقي الباب مفتوحاً لإيكاردي وخاميس

نابولي يبحث عن تدعيمات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، استمرار فريقه في محاولة التعاقد مع خاميس رودريجيز وماورو إيكاردي ويفسر أسباب فشل صفقة نيكولاس بيبي.

وكشف دي لاورنتيس في وقت سابق عن محاولاته لضم رودريجيز من ريال مدريد على سبيل الإعارة، ولكن النادي الإسباني يرفض المبدأ.

وقال دي لاورنتيس مع "سكاي": "الحديث عن خاميس، إيكاردي، ولوزانو، اسماء عديدة يتم الحديث عنها ونقيمها جميعاً".

وأكمل: "بيبي فضل الانتقال إلى أرسنال لأن هناك يوجد كرة حقيقية، هناك عرضوا عليه أموالاً وعرضاً أفضل، مع الصبر سنجد بيبي أفضل".

وختم: "ولكن مع عودة كونتي، ساري، وأنشيلوتي الكرة الإيطالية ستتحسن وتبدأ في العودة من جديد للمنافسة".

وتعد أبرز صفقات نابولي هذا الصيف التعاقد مع اليوناني كوستاس مانولاس من صفوف روما.