نابولي يزاحم إنتر ويوفنتوس على نجم بارما

إنتر يحاول حسم الصفقة مبكراً

أفادت تقارير بتقدم نابولي بعرض لضم نجم بارما المعار من أتالانتا ديان كولوسيفسكي، والذي يحظى باهتمام من طرف إنتر ويوفنتوس بعد تألقه الموسم الجاري.

وكانت "سكاي" قد أوضحت أن المفاوضات بين إنتر وأتالانتا وصلت لمراحل متقدمة، ولكن من أجل حسم انتقال اللاعب لمتصدر الدوري في يونيو المقبل.

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وأشارت "ريبوبليكا" أن نابولي دخل سباق ضم الدولي السويدي، ومستعد لدفع 25 مليون يورو في يناير من أجل ضم اللاعب مباشرة وعدم الانتظار للصيف.

ووضع نابولي هدفاً رئيسياً لتدعيم خط وسطه في الميركاتو المقبل لوكاس توريرا، متوسط ميدان أرسنال، والذي أعلن في السابق ترحيبه بالعودة لإيطاليا.

وتكمن العقبة فيما يخص انتقال كولوسيفسكي في يناير بناديه الحالي بارما، والذي يرفض قطع إعارته ومتمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم في صفوفه.

وتألق اللاعب الشاب في ظهوره الأول بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل أربعة أهداف وصنع سبعة بالسيري آ.