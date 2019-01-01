نابولي يطارد هدف أرسنال السابق

أرسنال ونابولي وسوق انتقالات مشتركة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إعلامية أن نابولي دخل سباق التعاقد مع ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، بعد فشله في ضمن نيكولاس بيبي من ليل.

وأصبح بيبي قريباً من صفوف أرسنال رغم اتفاق نابولي وليل، وذلك بسبب تفضيل اللاعب الإيفواري اللعب في إنجلترا.

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وكشفت "ديلي ميل" أن نابولي مستعد للتقدم بعرض قيمته 65 مليون يورو للتعاقد مع زاها بعد انسحاب أرسنال من الصفقة.

وتشير التقارير أن إيفرتون هو الآخر تقدم بعرض في حدود 60 مليوناً لضم زاها، ولكن كريستال بالاس يطلب 80 مليون يورو لبيع نجمه.

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زاها الموسم الماضي تألق رفقة بالاس بتسجيله 10 أهداف وصناعة نفس العدد في لقاءات البريميرليج.

وفشل نابولي حتى الآن في تعزيز صفوفه بأي من اللاعبين الذين اهتم بهم بداية من خاميس رودريجيز، ماورو إيكاردي، وأخيراً نيكولاس بيبي.