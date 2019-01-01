نائب رئيس فلامنجو يعلن انضمام رافينيا من بايرن ميونخ

نادي فلامنجو البرازيلي يعلن عن انضمام رافينيا قادمًا من بايرن ميونخ لصفوفه في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي عن نجاحه في التوصل لاتفاق من أجل الحصول على خدمات اللاعب رافينيا من صفوف بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكر نائب رئيس النادي البرازيلي، والذي أكد أن الاتفاق قد تم وسينضم اللاعب للفريق في الأيام المقبلة.

ولم يكشف ماركوس براس عن أي تفاصيل خاصة بالانتقال، واكتفى بالكشف عن إتمام الصفقة وعن مدة التعاقد.

📆نهائي 2012

على ملعبه "أليانتس أرينا" ووسط جماهيره، خسر بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام تشيلسي الإنجليزي، ليُتوج الأخير باللقب الأول في تاريخه.🔵🏆 pic.twitter.com/2flg8LKool — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

ويستمر تعاقد اللاعب البرازيلي صاحب الـ 33 مع ناديه الجديد لمدة عامين وينتهي في عام 2021 عقب الانضمام قادمًأ من بايرن ميونخ الألماني.

وكان رافينيا قد لعب في 260 مباراة من قبل بقميص بايرن ميونخ، وحقق الثلاثية التاريخية الوحيدة مع النادي عام 2013.

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جدير بالذكر أن عقد رافينيا السابق مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن رحيله جاء بشكل مجاني.