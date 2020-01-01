نائب بارتوميو يعلن قراره بالترشح لرئاسة برشلونة

انتخابات برشلونة في 2021 وبارتوميو لن يتمكن من المشاركة

أعلن نائب رئيس برشلونة الإسباني، أميلي روسود، رغبته في المشاركة في الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس النادي.

روسود يعمل في إدارة برشلونة منذ 2015 وتولى منصب نائب الرئيس بداية من يناير الماضي.

وفي حوار مع مجلة "إيكونوميست" الإسبانية، أكد روسود أنّه "حينما يحين الوقت، أتمنى أن أكون رئيسًا لنادي برشلونة".

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وتابع: "أنا جزء من برشلونة منذ قديم الأزل وكنت سعيدًا للغاية حينما تحدث معي جوسيب ماريا بارتوميو ومنحني الفرصة لخدمة النادي".

وواصل: "أنا ممتن لإدارة النادي على منحي هذه الفرصة، وبما أنّ بارتوميو لا يحق له دخول الانتخابات مرة أخرى فسوف أكون سعيدًا بالتواجد بين قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة".

نائب بارتوميو أكد أنّ قرار تواجده في منصب رئيس برشلونة لا يعود له ولكن لنتائج التصويت وخاصة وأنّ المنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود مرشحين أقوياء.

واختتم: "برشلونة تلقى عرضين من شركات الرعاية لأجل الإشراف على ترميم ملعب "كامب نو" ولكن حتى الآن لم يصل لنا العرض المالي المناسب ونفضل الانتظار".

جدير بالذكر أنّ الانتخابات المقبلة سوف تُقام في صيف 2021 ومن المتوقع أن يترشح فونتي وخوان لابورتا للانتخابات.