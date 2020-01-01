نائب بارتوميو المستقيل: ميسي سيجدد عقده ونيمار سيعود إلى برشلونة

هل يغادر ميسي برشلونة بنهاية عقده في 2021؟

كشف إميلي روسود، نائب رئيس برشلونة المستقيل، أنّ الإدارة تعمل على تمديد عقد ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا، واستعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

روسود قرر تقديم استقالته بعد اتهام إدارة جوسيب ماريا بارتوميو بالفساد والاختلاس.

وقال روسود في تصريحات لشبكة ESPN: "أعتقد أنّ ميسي بات قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي مع برشلونة لتجديد عقده، الأمر لم يُحسم بصورة نهائية ولكن من الصعب أن تنتهي القصة بين ليو والفريق قريبًا".

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وتابع: "أعتقد أنّ عودة نيمار إلى برشلونة واردة ولا تبدو مستحيلة في نظري، وبعد أزمة وباء كورونا، أعتقد أنّ سعر اللاعب سيتراجع بصورة كبيرة".

وأوضح: "تراجع الأسعار سيكون مفيدًا للفرق وقت الشراء ولكن سيئًا وقت البيع، علينا أن نرى فقط كيف يمكن الاستفادة من الظروف الحالية".

نائب الرئيس المستقيل تطرق أيضًا للحديث عن موقفه الشخصي من الأزمات التي تحدث في الإدارة والانتخابات المقبلة في 2021.

واختتم: "لم أفقد رغبتي في الترشح لمنصب الرئيس، ولكني لم أحسم قراري بعد، لا يزال هناك عام متبقي على الانتخابات وهناك حملات انتخابية والكثير من الوقت للتفكير. بالطبع أحلم بأن أكون رئيس برسلونة".

جدير بالذكر أنّ ميسي أعلن موافقة اللاعبين على خفض رواتبهم بنسبة 70% مع تحمل دفع رواتب العاملين في النادي.