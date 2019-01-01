ميهايلوفيتش يرفض وصف يوفنتوس بأنه الفريق الذي لا يقهر

مدرب بولونيا يرى أن فريقه قادر على الفوز على يوفنتوس بالدوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا وصف يوفنتوس بأنه الفريق الذي لا يقهر، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين يوم الأحد في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي "سيري أ".

وقال ميهايلوفيتش في تصريحاته عشية مواجهة البيانكونيري: "مواجهة يوفنتوس ليست سهلة بالطبع، الأمر أيضًا ليس سهلًا بالنسبة لهم، رأينا يوفنتوس وهزيمته أمام أتلتيكو مدريد، لا يوجد فريق لا يقهر".

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كما أضاف لاعب انتر ميلان السابق: "يوفنتوس فريق مثالي ويتطلع الكثيرون في أوروبا للسير على نفس خطواته، ولكننا سنخوض المباراة على ملعبنا ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تعقيد مهمتهم".

وعن قدرة يوفنتوس على الفوز بدوري أبطال أوروبا قال: "سيحاولون بكل قوة الفوز بالبطولة بعد وصول رونالدو، أنه أحد أفضل لاعبي العالم".

يذكر أن المرة الأخيرة التي توج فيها يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا كانت عام 1996.