ميهايلوفيتش يوحد جماهير لاتسيو وبولونيا

وحد سينيسها ميهايلوفيتش، مدرب بولونيا، جماهير فريقه مع نظيرتها في لاتسيو لمساندته قبل لقاء الفريقين بالدوري الإيطالي.

ويعاني ميهايلوفيتش من مرض سرطان الدم، اللوكيميا، ويخضع في الوقت الراهن لجلسات العلاج الكيميائي للتعافي.

وكشف بولونيا عبر حساباته الرسمية أن جمهور الفريقين اجتمعا قبل لقاء مساء الأحد في بولونيا، وقرر التوجه معاً لكنيسة سان لوكا للصلاة لميهايلوفيتش وكل المرضى.

Questa mattina i tifosi del e della @OfficialSSLazio si sono riuniti per andare in pellegrinaggio a San Luca per mister Mihajlovic e per tutti gli ammalati #WeAreOne pic.twitter.com/FeTK6tGlxa