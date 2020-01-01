مينلر: فان دايك مثل السيارة الرولز رويس

جيمس ميلنر نجم فريق مانشستر سيتي السابق وليفربول الحالي يوضح الفوارق بين فينسينت كومباني وفيرجيل فان دايك.

أشاد جيمس ميلنر نجم فريق مانشستر سيتي السابق وليفربول الحالي بالثنائي فيرجيل فان دايك وفينسينت كومباني وبما يقدماه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميلنر لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الثنائي يملكان الكثير من القدرات الفنية الكبيرة.

وتطرق ميلنر للحديث عن الفوارق بين فان دايك وكومباني، وأكد أن الأخير تحامل على نفسه في الكثير من المناسبات من أجل فريقه، كما أشاد بقدرة فان دايك على استخلاص الكرات.

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وقال ميلنر: "كلاهما عظيم على المستوى الدفاعي، عندما تنظر للعمود الفقري لأي فريق ناجح تجده يبدأ بالقادة في قلب الدفاع، وذلك يظهر مدى أهمية المدافعين".

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وأضاف: "كومباني لاعب عظيم وعانى الكثير مع الإصابات، عدد المباريات التي لعبها وهو يعاني لا يمكن أن يتصوره أحدهم، هو قائد رائع ويملك الكثير من الإمكانيات الكبيرة ويعد من أعظم من لعبوا في الدوري الإنجليزي".

وأردف عن فان دايك: "هو مختلف بعض الشيء، مثل السيارة الرولز رويس لا يقوم بالكثير من محاولات قطع الكرة لكنه يتواجد في المكان الصحيح ويحرك الكرة بعيدًا".

وكان كومباني قد غادر مانشستر سيتي في 2019 بعد 360 مباراة له في النادي حقق خلالهم أربعة ألقاب دوري إنجليزي ولقبي كأس اتحاد وأربعة كأس رابطة.

جدير بالذكر أن فان دايك في طريقه لرفع لقب الدوري الإنجليزي الأول له مع ليفربول حيث يتصدر الريدز جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.