ميندي يفسر سبب أداء مانشستر سيتي أمام بيرتن

الفرنسي عاد مرة أخرى للمشاركة بعد غياب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدافع الفرنسي، بنيامين ميندي، عن فوز مانشستر سيتي على حساب بيرتن بهدف نظيف، في لقاء الإياب من كأس الرابطة الإنجليزية.

وعاد الفرنسي للمشاركة مرة أخرى عندما حل بديلاً للبلجيكي كيفين دي بروينه في الدقيقة 63.

وكان سيتي حامل لقب الموسم الماضي، قد اكتسح ضيفه ذهاباً بتسعة أهداف نظيفة.

وقال ميندي عقب نهاية اللقاء: "لم تكن مباراة غريبة، لأننا خضنا الجزء الأول منها ذهاباً بشكل رائع، لقد جئنا لهنا من أجل المحاولة وفعل الأمر ذاته، أن نلعب بشكل جيد ونحقق الفوز".

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وتابع المتوج بكأس العالم الأخيرةك "لم يكن الأداء سيئًا، لدينا العديد من اللاعبين الشباب، والذين قلنا لهم لا تكونوا خجولين، استمتعوا ولقد فعلوا هذا اليوم".

وانهى: "لقد كان مهمًا تحقيق الفوز، الظروف لم تكن رائعة، لكننا كنا مستعدين لها".

وينتظر سيتي الفائز من مواجهة الغد بين تشيلسي وتوتنهام والذي انتهت مباراة الذهاب بينهم بفوز الديوك بهدف نظيف.