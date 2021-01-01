ميندي: هازارد يعاني من المشاكل، وبنزيما مختلف عن ذلك الذي شاهدته بالتلفاز

بنيامين ميندي نجم ريال مدريد يتحدث عن مشاكل هازارد وعلاقته ببنزيما ومواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

أكد بنيامين ميندي نجم ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره أتالانتا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات لصالح صحيفة "ماركا"، وتطرق خلالها للحديث عن علاقته بكريم بنزيما مهاجم الفريق، وموقف اللاعب إيدين هازارد في ريال مدريد.

وقال ميندي: "أتالانتا فريق هجومي يحب أن يسجل الكثير من الأهداف، لكننا أيضًا سنلعب المباراة بغرض تسجيل الأهداف وسنحاول الفوز".

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وأضاف: "دوري أبطال أوروبا يعطي الجميع دفعة خاصة، وقميص ريال مدريد يحمل ميزة خاصة في تلك البطولة، لكن علينا أن نركز".

وأردف عن بنزيما وغيابه: "علينا أن نجدد الحلول في غيابه، هو لديه أسلوبه الخاص والكثير من الحلول، وعندما شاهدته في التدريبات والمباريات كان مختلفًا تمامًا عما كان عليه في التلفاز".

وأنهى كلماته بالحديث عن هازارد وقال: "عندما يمر أحد زملائك في الفريق بتلك الظروف تقف بجواره وتدعمه، أعتقد أنه سيعود بقوة، أتمنى ذلك له، لقد مر بالكثير من المشاكل، لكنه لاعب غير اعتيادي".

جدير بالذكر أن ميندي كان قد تحول لقطعة أساسية في تشكيل زيدان، وشارك هذا الموسم في 27 مباراة في كل البطولات حتى الآن.