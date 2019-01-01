ميندي: كنت على وشك الاعتزال وفاران أقنعني بالانتقال لريال مدريد

رحب بتواجد المزيد من الوجوه الفرنسية بالنادي



كشف فيرلاند ميندي ظهير ليون المنضم حديثاً لريال مدريد، عن معاناته الطويلة قبل الوصول لأعلى مستوى ممكن في كرة القدم.

ميندي تألق بشكل لافت مع ليون الموسم الماضي، ليخطف أنظار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليضمه للنادي الإسباني.

الصفقة كلفت ريال مبلغ 48 مليون يورو، استمراراً لسلسلة من الصفقات التي أبرمها الميرينجي هذا الصيف.

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وقال ميندي عن رحلته:"عندما كان عمري 15 سنة أجريت عملية في الفخذ، أخبروني أنني لن ألعب الكرة مرة أخرى وبقيت على كرسي متحرك لعدة أشهر".

وأضاف:"الآن أنا في ريال مدريد وهذا أمر مذهل، تحدثت مع رافائيل فاران وقال لي إنه النادي الأعظم في العالم".

وتابع:"فاران تعهد بمساعدتي على التأقلم داخل غرفة الملابس، وهذا ما سيجعل الأمور أسهل بالنسبة لي".

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وعن منافسته مع مارسيلو:"أعلم جودته جيداً فهو لاعب يتمتع بتاريخ عظيم، وأتطلع للتعلم منه في المستقبل".

وأما عن انضمام بول بوجبا أو كيليان مبابي له في ريال:"لما لا؟ يتمتعان بجودة عالية جداً، ولكن لم نتحدث عن ريال مدريد أبداً".

يذكر أن ميندي انضم لليون في 2017 من لو هافر، وظهر بقميص الفريق في 79 مباراة قبل الرحيل لإسبانيا.