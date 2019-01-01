ميندي: حققت حلمي في ريال مدريد وأعرف كيف أنقد نفسي

فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد يؤكد أنه حقق حلمه بالانضمام لصفوف النادي الملكي.

أعرب اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي نجم دفاع فريق ريال مدريد عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي الملكي في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب مع قناة النادي وأكد خلالها أن اللعب لصالح النادي الملكي منحه الكثير من السعادة حيث كان أحد أحلامه.

وقال ميندي: "حلمي كان اللعب لريال مدريد ونجحت في تحقيقه، ذلك منحني رضا كبير فاللعب في أفضل فريق بالعالم ليس بالأمر العادي ولا يحصل الكثير على مثل تلك الفرص في الحياة".

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وأضاف: "عندما تأتيك تلك الفرص عليك أن تقتنصها، وفي يوم تقديمي كنت متوترًا للغاية وهذا لا يحدث لي كثيرًا في العادة لكن التواجد في ملعب سانتياجو برنابيو منحني الكثير من الإبهار".

وأكمل: "بدايتي كان في ملعب بالحي الذي نشأت فيه خلف منزلنا، وبدأت كرأس حربة بعد ذلك أصبحت ألعب على الجناح الآن أنا ظهير لريال مدريد".

وأنهى تصريحاته: "عندما أتعرض للفشل أعرف ذلك لكنني طوال الوقت أتحدث مع عائلتي ويخبرونني كيف كان أدائي في المباراة، وأعرف كيف أنتقد نفسي جيدًا".

جدير بالذكر أن ميندي كان قد انضم لريال مدريد قادمًا من ليون الفرنسي مقابل ٤٨ مليون يورو وشارك في ٦ مباريات هذا الموسم بالدوري ودوري أبطال أوروبا.