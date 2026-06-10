إدوارد ميندي: أتمنى عدم مواجهة المنتخب السعودي مجددًا

أشاد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، بالمنتخب السعودي، معربًا عن رغبته في عدم مواجهته مجددًا خلال كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك عقب المباراة الودية التي أقيمت فجر الأربعاء.

وتعادل المنتخب السعودي سلبياً مع نظيره السنغالي، خلال المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء، في المباراة الودية الثالثة والأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ميندي في تصريحات لبرنامج "نادينا" بعد المباراة: "كانت مباراة جيدة جدًا لختام فترة الإعداد للموسم، وكان التعادل في النتيجة جيدًا لنا".

وأضاف: "واجهنا منتخبًا قويًا جدًا، كنا نعلم أن لديهم مدربًا جديدًا ورؤية جديدة. لقد تسببوا لنا في صعوبات كثيرة، وكانوا جيدين جدًا في الاستحواذ على الكرة وكان بإمكانهم تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول".

وتابع: "المنتخب السعودي جيد، وقد أخبرتهم أنه إذا آمنوا بأنفسهم، فيمكنهم تقديم بطولة جيدة جداً. لذلك، أتمنى لهم كل التوفيق في العالم وآمل ألا نواجههم في البطولة".

واختتم قائلاً: "لدي بعض الإخوة في المنتخب السعودي، ولديهم كل الإمكانات للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، وأقول ذلك بكل صدق".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يشارك في كأس العالم للمرة السابعة، ويقع في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، ويخوض مباراته الأولى في البطولة ضد المنتخب اللاتيني في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، يشارك المنتخب السنغالي في المجموعة 9 من كأس العالم، إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والعراق، وستكون مباراته الأولى ضد "الديوك" يوم الثلاثاء المقبل.