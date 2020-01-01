ميندي: اللعب مع ريال مدريد يمثل رهبة كبيرة

الظهير الفرنسي كشف عن الفارق بين الليجا والدوري الفرنسي

قال فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، إن مواجهة برشلونة بقميص ريال مدريد مختلفة تماماً عن أي مواجهة أخرى أمام برشلونة.

ريال مدريد يواجه برشلونة غداً في الجولة 26 من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة الصراع على صدارة الليجا.

وقال ميندى، فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، " إن أول كلاسيكو لعبته كان له نكهة خاصة، كنت قد لعبت فى الكامب نو مع ليون، لكن قميص ريال مدريد شيء آخر، إنه مختلف، إنها مباراة نعيشها بطريقة مختلفة عن بقية المباريات، إنها مباراة تريد الفوز بها".

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وأضاف: "ريال مدريد هو نادي البطولات هو النادي الذي يريد المنافسة على كل المباريات وحصد كل بطولة يشارك فيها تريد الفوز دائماً، عندما تكون هناك، عندما تتمرن، تريد الفوز بكل شيء على الإطلاق".

وتابع: "من الصعب أن تتكيف مباشرة في المباريات وفي التدريبات ريال مدريد يمثل رهبة كبيرة للجميع في بداية المشاركة".

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وعن الفارق بين الكرة الفرنسية والإسبانية، قال لاعب ريال مدريد، "الفرق هو أن مستوى اللعب أعلى، عندما تتدرب فإن ذلك جزء من العمل للوصول إلى هذا المستوى فى أسرع وقت ممكن وإظهاره فى جميع المباريات، فوق كل شيء إظهار مستواك، اللعب بالكرة أسرع، هناك تحركات أكثر، جرى أكثر، ذلك هو الفارق بين الليجا والدورى الفرنسي".

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 55 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف برصيد 53 نقطة.