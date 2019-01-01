ميليك: أنشيلوتي طلب مني تسديد الكرة الثابتة بتلك الطريقة

مهاجم نابولي يتحدث عقب الفوز على بارما

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ميليك أركاديوش مهاجم نابولي أن تسديده للكرة الثابتة تحت حائط الصد من بارما كان بتوجيه من المدرب كارلو أنشيلوتي.

ونجح نابولي في استعادة نغمة الانتصارات بفوزه على بارما خارج ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل، أحرز ميليك هدفين منهم، وقد أبدى سعادته البالغة بالفوز الذي وصفه بالمستحق والمهم كونه جاء بعد تعادلين للفريق في البطولة.

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مضيفًا "أنا سعيد جدًا، سنواجه يوفنتوس الأسبوع القادم ونريد الفوز. آمل أن نحصل على النقاط الكاملة أمامهم، إذ تلك واحدة من المباريات الخاصة ونريد منح جماهيرنا أداءً رائعًا على سان باولو. نحن بعيدون عنهم، لكننا نريد فعل كل شيء ممكن للفوز بالمباريات القليلة القادمة وجمع أكبر عدد من النقاط ومن ثم رؤية ما سيحدث".

أتم عن تسديده للكرة الثابتة "أود توجيه الشكر للمدرب وجهازه الفني، فقد ساعدوني على تسديد تلك الكرة الثابتة. لقد أخبروني بأن لاعبي بارما يُحبون القفز للأعلى حين يتصدون للكرات الثابتة، ولذا سددت تحت الحائط".