ميليسي يُقرر الرحيل عن الظفرة الإماراتي

ماجد جزر فيسبوك تويتر
أكدت تقارير صحفية إماراتي حسم اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي مصيره مع نادي الظفرة الإماراتي مع نهاية الموسم الحالي 2018\2019.
صحيفة "البيان" الإماراتي بحسب مصادرها أكدت أن اللاعب بدأ في تجهيز حقائبه من أجل الرحيل عن صفوف الظفرة خلال الميركاتو الصيفي.
الظفرة كان قد تعاقد مع اللاعب قادمًا من الهلال السعودي في صيف 2018، ووقع حينها مع الفريق حتى 2021.
ولم تتضح نية الإدارة حاليًا سواء بالموافقة على رحيل اللاعب بتوقيع مخالصة مالية أو بيع عقده لأي نادي.
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يُذكر أن ميليسي يمتلك ذكريات رائعة مع نادي الهلال السعودي وجماهيره التي عبرت عن رفضها رحيل اللاعب بسبب تقديم أداء مميز مع الفريق خلال تواجده مع الزعيم.
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