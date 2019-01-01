ميليتو: فهمت كرة القدم بشكل مختلف مع جوارديولا

كيف أضاف جوارديولا لميليتو مع برشلونة؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جابرييل ميليتو مدافع برشلونة السابق إنه بدأ ينظر إلى كرة القدم بشكل مختلف بمجرد تولي بيب جوارديولا مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني.

ولعب ميليتو مع جوارديولا في موسمين فقط، حيث رحل في صيف العام 2010 بعد الفوز بـ 8 بطولات في عامي 2009 و2010 فقط.

وحول جوارديولا، قال ميليتو إنه أفضل مدرب تدرب تحت يديه على الإطلاق طوال مسيرته، مؤكدًا أنه تسبب في تغيير نظرته تمامًا إلى كرة القدم.

وأضاف: "جوارديولا يختلف عن البقية، لديه نظرة عميقة لكرة القدم يحاول نقلها إلى كل اللاعبين، هو يستطيع إخراج أفضل ما لدى كل لاعب، يرى داخلنا أشياء أحيانًا لا نراها نحن"

وتابع: "لقد استمتعت كثيرًا بالعمل معه، وأعترف أنه تسبب في تغيير نظرتي لكرة القدم، أصبحت أفهمها بشكل أكبر رغم أنني لعبت العديد من السنوات قبل أن أتدرب معه"

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يذكر أن بيب جوارديولا قد قاد برشلونة لتحقيق 14 بطولة خلال 4 سنوات فقط، في رقم سيظل أحد أبرز الإنجازات في تاريخ كرة القدم.