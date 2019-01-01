ميليتو: مدريد تحمل ذكرى لا تُنسى وليفربول الأقرب للأبطال

تعرف على تصريحات ميليتو حول مواجهة توتنهام وليفربول في دوري أبطال أوروبا

استرجع دييجو ميليتو، لاعب إنتر السابق، ذكريات فوزه بدوري أبطال أوروبا في 2010 كما تحدث عن المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام.

ليفربول يواجه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال ميليتو في تصريحات خاصة: "عدت إلى مدريد بعد سنوات، الأمر يذكرني بنهائي دوري الأبطال في 2010 لقد كانت بطولة لا تُنسى".

وتابع: "لا أستطيع وصف مشاعري بعد حصد اللقب في 2010 وخاصة وأنني سجلت هدفين في المباراة النهائية. لقد كان إحساسًا رائعًا ولا أستطيع التوقف عن تذكر هذا اليوم بداية من التوتر قبل اللقاء حتى لحظات الاحتفال".

ميليتو أكد أنّ الوصول إلى النهائي لم يكن سهلًا بعد التغلب على أفضل فريق في العالم وقتها - برشلونة - بوجود الأفضل ليونيل ميسي، لكن الفريق لعب مبارة جيدة في ميلانو وخطف بطاقة التأهل.

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وحول نهائي النسخة الحالية، صرّح صاحب الـ 39 عامًا: "كل فريق يمتلك تاريخه وقصته الرائعة للوصول إلى اللقاء النهائي ولذلك لا أعتقد أنّ الأمر سيكون سهلًا، ولكن ليفربول يبدو الأقرب لأنّه وصل للمرة الثانية بعد العام الماضي".

واختتم: "أتمنى أن يكون تعاقد إنتر مع أنطونيو كونتي يكون خطوة للأمام وعليه أن يؤمن بأنّه الآن أصبح جزءًا من إنتر, إنّه مدرب رائع وأتمنى أن يغير عقلية الفريق ويطوره في المواسم المقبلة".

جدير بالذكر أنّ إنتر أعلن بالأمس، الجمعة، تعيين كونتي لقيادة الفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي.