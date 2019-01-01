ميليتاو إلى ريال مدريد - صفقة لا ينقصها سوى التوقيع

مدافع نادي بورتو البرتغالي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بـ50 مليون يورو

أصبح جابريل ميليتاو مدافع نادي بورتو البرتغالي، حديثاً للصحف الأوروبية في الفترة الماضية بسبب تألقه الملفت للأنظار.

صاحب الـ21 عاماً جاء من ساباولو البرازيلي إلى البرتغال بـ7 مليون يورو فقط، ولكنه أظهر قيمة أعلى من ذلك بكثير.

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يوفنتوس أرسل فابريسيو باراتيشي المدير الرياضي للنادي، لمشاهدة اللاعب على الطبيعة بمواجهة روما في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد هو الوجهة المفضلة والأقرب من ميليتاو.

لا .. ليست مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة، بل مباراة في كأس أمير قطر عام 2004

يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

المدافع البرازيلي يتجنب الحديث عن الميرينجي أمام أصدقائه عندما تظهر أنباء اقترابه من الانتقال له.

ومع ذلك تؤكد الصحيفة أن الصفقة تبدو وشيكة، ضمن استعدادات رئيس النادي فلورينتينو بيريز لإعادة بناء الفريق.

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ريال أبدى استعداده التام لدفع الشرط الجزائي بعقد ميليتاو مع بورتو، والذي يصل إلى 50 مليون يورو.

ووفقاً لما أكدته "ماركا" فإن كل شيء جاهز ولا ينقص سوى التوقيع، لقدوم موهبة برازيلية أخرى في ريال مدريد بجوار مارسيلو، كاسميرو وفينيسيوس جونيور ورودريجيو الصفقة القادمة من سانتوس.