ميلويفيتش: وضعت قلبي للأهلي .. وهذا مصيري مع الراقي

الأهلي يتعادل مع الهلال سلبيًا في الدوري السعودي للمحترفين

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي عن مصيره مع الراقي عقب التعادل السلبي مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي تعادل سلبيًا مع الهلال، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال ميلويفيتش المدير الفني للأهلي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "وضعت قلبي وكل وقتي من أجل الأهلي منذ تولي تدريبه".

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وأضاف: "أتعامل مع الجميع من مسافة واحدة، وقرار الرحيل أو البقاء ليس قراري في الوقت الحالي، أنا مدرب محترف وعملي مع اللاعبين فقط".

وتابع المدرب الصربي قائلًا: "من المؤكد أن أريد الاستمرار داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا ليس قراري كما قلت".

وارتفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة في المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد الهلال 26 نقطة في المركز الأول.