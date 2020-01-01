ميلويفيتش: هدفي مع الأهلي "الأفضل" في الموسم المقبل .. وأسعى لمنح الجميع فرصة

الأهلي تلقى هزيمة أمام الشرطة بهدفين مقابل هدف

تحدث فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي، عن خسارة فريقه أمام الشرطة العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا المقامة حاليًا في قطر.

الأهلي ضمن التأهل إلى الدور المقبل، عقب الفوز في الجولة الماضية على نفس الفريق وبعد الوصول إلى النقطة رقم 6 في مشواره.

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وتلقى الراقي خسارة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا، والتي لم تؤثر على موقف الأهلي.

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وقال ميلويفيتش المدير الفني للأهلي عقب اللقاء: "أعمل على تطوير أداء الفريق ليكون الأفضل في الموسم المقبل، ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين".

وتابع المدير الفني للراقي: "الفريق مر بلحظات صعبة بشكل كبير خلال الموسم المنقضي، بسبب الغيابات والإصابات التي تعرض لها اللاعبين".

وأردف ميلويفيتش: "لدي حلم أحققه رفقة فريق الأهلي، ولا أريد الهزيمة مطلقًا مع فريق أحد أكبر الفرق في الشرق الأوسط".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وأصبح الشرطة العراقي من خلفه بـ4 نقاط في المركز الثاني.