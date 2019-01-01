ميلوشيفيتش: ريال مدريد حصل على ماكينة أهداف تدعى يوفيتش

سافو ميلوشيفيتش يتحدث عن إضافة لوكا يوفيتش لريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم الكرة البوسنية سافو ميلوشيفيتش إن ريال مدريد حصل على ماكينة أهداف حقيقية بالتعاقد مع الدولي الصربي لوكا يوفيتش.

وكان ريال مدريد قد نجح في حسم صفقة يوفيتش بعد سباق مع الزمن وإدارة نادي أينتراخت فرانكفورت التي بحثت عن أعلى عرض مادي للاعب.

وبالحديث عن إمكانيات اللاعب وما سيضيفه إلى الفريق الملكي خلال المرحلة المقبلة، جاء حديث نجم روبن كازان سابقًا سافو ميلوشيفيتش حول قدرات النجم الصربي.

وقال ميلوشيفيتش إن يوفيتش يمتلك مهارات كثيرة تساعده على التأقلم مع ريال مدريد في وقت سريع والظهور كأحد أفضل اللاعبين هناك"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وأضاف: "يوفيتش ماكينة أهداف، هو لاعب يستطيع التسجيل من كافة الوضعيات وبكل الطرق ويجيد استخدام كلتا القدمين والرأس في التسجيل وتحريك اللعب"

وتابع: "بالتعاقد مع يوفنيتش ومعه إيدين هازارد وفيرلان ميندي وبعض الأسماء الأخرى بات ريال مدريد مكتملًا ومستعدًا بكامل قوته للموسم الجديد"

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يذكر أن لوكا يوفيتش كان قد انتقل إلى الفريق الملكي قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل حوالي 65 مليون يورو.