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ميلور ينصح ليفربول بالابتعاد عن نبيل فقير

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نجم ليفربول السابق لا يرى جدوى في التعاقد مع نبيل فقير

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نيل ميلور نجم ليفربول السابق إن تعاقد الريدز مع النجم الفرنسي نبيل فقير لا يبدو أولوية بالنسبة له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان نبيل فقير قريبًا من الانتقال إلى صفوف ليفربول خلال الصيف الماضي، ولكن الصفقة تعطلت بسبب بعض التفاصيل الصغيرة.

وخلال الميركاتو الحالي، تجدد اهتمام ليفربول بالتعاقد مع نجم أوليمبيك ليون، في ظل بحثه عن صانع ألعاب جديد.

وحول ذلك، يرى نيل ميلور أن هناك العديد من الأهداف الأخرى في الميركاتو تستحق الاهتمام من قبل إدارة ليفربول أكثر من فقير.

وقال ميلور: "التعاقد مع صانع ألعاب شيء ضروري بالنسبة للريدز، ولكن بالنظر إلى طريقة لعب كلوب والشكل الذي يلعب به ليفربول فإن فقير ليس هو الخيار الأنسب"

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يذكر أن ليفربول قد أنهى موسمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، واحتلال الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي.

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