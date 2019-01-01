ميلنر: ميسي كان غاضبًا في ذهاب نصف نهائي الأبطال

تعرف على تصريحات ميلنر حول تصرفات ميسي في مباراة الأبطال

كشف جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، أنّ ليونيل ميسي، قائد برشلونة، كان غاضبًا للغاية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "كامب نو".

برشلونة انتصر وقتها بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت العديد من الالتحامات بين ميسي وميلنر.

وقال ميلنر في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ميسي كان غاضبًا في مباراة الذهاب بنصف نهائي الأبطال وسألته إن كان بخير أثناء الخروج في الممر المؤدي لغرفة الملابس".

وتابع: "ميسي قال العديد من العبارات الغاضبة باللغة الإسبانية لم أفهم منها سوى كلمة "حمار" وأعتقد أنّه أيضًا يقصد بها اللاعب الذي يركل المنافس كثيرًا".

ميلنر أشار إلى أنّ الحل الوحيد لإيقاف ميسي هو عدم الشعور بالخوف، مشيرًا إلى أنّه بالفعل تعرض للإهانة أمام البرغوث في 2015 حينما كان لاعبًا في مانشستر سيتي.

هكذا انهار موسم برشلونة شيئًا فشيئًا.. 😅 pic.twitter.com/y7cipBokfn — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

واختتم: "لا يمكن تقليل قيمة ميسي أبدًا، إنّه لاعب رائع ومن الصعب الدفاع أمامه".

وودع البلوجرانا دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي كما خسر نهائي كأس ملك إسبانيا وحقق بطولة الليجا فقط.