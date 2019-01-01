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الدوري الإنجليزي الممتاز

ميلنر: ليفربول قادر على العودة للمسار الصحيح

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تعرف على تصريحات ميلنر بعد خروج فريقه من كأس الاتحاد وتلقي أول خسارة في الدوري

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، أنّ فريقه قادر على العودة لتقديم نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة بعد التراجع في آخر مباراتين.

وتلقى الريدز هزيميتن على التوالي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد.

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وقال ميلنر في تصريحات صحفية: "كل فريق يمر بفترة تراجع في الموسم، ولا يوجد فترة لا تتعرض لأي سقوط".

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وتابع: "مع بداية الموسم لم نكن نقدم مستويات جيدة ولكن نجحنا سلسلة انتصارات ثم الآن نخسر في مباراتين على التوالي. رغم أنّ هذا الامر سيئًا لكن علينا الاستمرار".

لاعب مانشستر سيتي السابق أكد أنّ أهم مكتسبات الموسم الحالي هو بناء شخصية قوية للفريق تمتلك القدرة على المنافسة في البطولات الكبرى.

وأوضح: "علينا أن نعود سريعًا ونرد في الميدان ونحقق الانتصارات المتتالية لأجل الاستمرار في النافسة على بطولتي الدوري والتشامبيونزليج".

واختتم صاحب الـ 33 عامًا: "لدينا عدد من المواهب الصاعدة التي ظهرت في مباراة الكأس ويحتاجون لفرص أكثر. سوف نحاول أن نقدم لجمهور الفريق ما يستحقه".

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

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