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الدوري الإنجليزي الممتاز

ميلنر: ليفربول لا يستطيع لعب كرة جمالية في كل مباراة

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ليفربول يستضيف نيوكاسل في البوكسينج داي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى جيمس ميلنر، نجم ليفربول، رضاه عن المستوى المميز والنتائج التي حققها حتى الآن وأكد أن الأهم هو الانتصارات بغض النظر عن الأداء في الوقت الحالي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

وقال ميلنر مع الموقع الرسمي للنادي: "قمنا بعمل طيب هذا العام، وفزنا بأكثر من طريقة، لا يمكن أن تلعب كرة جميلة دوماً".

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وأضاف: "لا يمكن تقديم كرة هجومية والتقدم للأمام لتسعين دقيقة، من الجيد فعل الأمر ولكن التطبيق يختلف، يجب أن تتأقلم وتبحث عن الطرق المناسبة للفوز".

وواصل الدولي الإنجليزي: "هذا هو ما يتحكم في طريقة اللعب، وكذلك كيف يلعب الخصم وتوجيهات المدرب، نملك الجودة وطرق اللعب المختلفة وما نملك من لاعبين يساعدوننا بالتطبيق".

وختم حديثه بالإشادة بمدرب خصمه نيوكاسل رافائيل بينيتز: "أظهر على مدار الأعوام مدى جودته، سيضع فريقه بشكل جيد أمامنا بعدما شاهدنا ويعرف نقاط القوة والضعف، الأمر بيدنا للفوز".

ويستضيف ليفربول نيوكاسل ضمن لقاءات "البوكسينج داي" في ختام الدوري الأول من البريميرليج مساء الأربعاء.

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