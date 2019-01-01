ميلنر ضاحكًا: لسنا قلقين من صدارة الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات ميلنر بشأن صدارة الفريق للدوري الإنجليزي والمنافسة مع مانشستر سيتي

سخر جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، من الدعاوى التي ترجح قلق الريدز من الصدارة وخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة كما حدث في 2014.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، وقد يخسر المركز الأول حال حقق السيتزنز الانتصار على إيفرتون.

وقال ميلنر في تصريحات صحفية: "القلق؟ لا نشعر بالقلق لأننا في الصدارة بحلول فبراير بل بالسعادة".

وتابع: "نحن في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط كاملة عن أقرب منافس، لو أحد أخبرني بأننا سنصل إلى فبراير بهذه الكيفية لقبلت بالأمر".

لاعب مانشستر سيتي السابق أوضح أنّ الفريق الآن يعتمد على نفسه فقط ولا ينتظر سقوط المنافس بل يجب عليه الفوز بجميع المباريات، مشيرًا إلى أنّ هذه النتائج إيجابية وخاصة أن السيتزنز أفضل فريق في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "نتحدث دائمًا في غرفة الملابس حول التركيز في المباريات المقبلة ومحاولة حصد أكبر عدد ممكن من النقاط. أعلم أنّهم في الخارج قلقون من تكرار سيناريو 2014 ولكننا لا نفكر في الأمر".

"لا تشعروا بالأسف حيالنا" - كلوب واثق من نجاح ليفربول 💪 pic.twitter.com/3H0yI4DxJ2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وواصل: "كنت محظوظًا من قبل لأنني حققت لقب الدوري الإنجليزي كما أنني أيضًا لعبت لفرق هبطت لدرجات أدنى وما تعلمته من التجربة أنّ كل شيء قد يحدث وأن البريميرليج بطولة طويلة الأمد".

واختتم: "آخر مباريات لنا لم نكن الأفضل وعانينا من بعض الإصابات، ولكن علينا الاهتمام بالمواجهات المقبلة والاستمرار في المنافسة".

ليفربول لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ 1990 كما تعادل آخر مباراتين مع ليستر سيتي ووست هام.