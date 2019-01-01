ميلنر: الحفاظ على نظافة شباكنا أمام مانشستر يونايتد يسعدنا

لاعب ليفربول جيمس ميلنر يشعر بالإحباط بعد التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جيمس ميلنر لاعب وسط فريق ليفربول عن إحباطه بعد التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب أولدترافورد في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من البريميرليج.

وقال ميلنر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "الحفاظ على الشباك نظيفة أمام مانشستر يونايتد يسعدنا، لأنه ليس من السهل الصمود أمامهم، لم تسنح لنا فرصًا كثيرة أمام مرماهم ونشعر بالإحباط لعدم فوزنا بالمباراة".

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كما أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي: "أتمنى أن تضيف لنا هذه النقطة في نهاية الموسم، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في تحركاتنا بالكرة وفي اللمسة الأخيرة تجاه مرمى الخصم، مانشستر يونايتد كان فريقًا قويًا ومنظم وواثق من قدراته، مازال الموسم أمامنا، ولكن علينا أن نطور من أسلوبنا عند امتلاك الكرة".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب فرق البريميرليج حاليًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.