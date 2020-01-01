ميلا: الأمل في صلاح وماني لنتحسن في كأس العالم

روجيه ميلا أسطورة منتخب الكاميرون يطالب محمد صلاح وساديو ماني بنقل الخبرات الكافية لتطوير كرة القدم الإفريقية.

طالب روجيه ميلا أسطورة منتخب الكاميرون النجم المصري محمد صلاح ونظيره السنغالي ساديو ماني بنقل الخبرات اللازمة من أوروبا لإفريقيا لتطوير كرة القدم في القارة السمراء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب خلالها عن أمله في مشاهدة منتخبات القارة الإفريقية في مراحل متقدمة من كأس العالم.

وقال ميلا: "أتمنى أن نرى منتخبات إفريقية في دور الـ 8 لكأس العالم من جديد، بالرغم من صعوبة ذلك الأمر".

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وأضاف: "أتمنى أن تساهم الأجيال الجديدة في تحقيق ذلك، وليتحقق ذلك سيكون على النجوم الكبار تقديم أفضل ما لديهم مع المنتخبات، وذلك لا يحدث دائمًا".

وأردف: "على مستوى المهارات الفردية فالفجوة بين نجوم القارة السمراء وأمريكا الجنوبية تضيق بشكل مستمر، لكن علينا أن نستمر في التطور على مستوى الفرق".

وأكمل: "على نجوم مثل محمد صلاح وساديو ماني أن يأتوا بالخبرات اللازمة، وفي خلال سنوات قليلة لن يكون هناك أي فارق بيننا وبينهم".

جدير بالذكر أن صلاح وماني كانا قد حققا لقب الدوري الإنجليزي قبل أيام رفقة ليفربول عقب خسارة مانشستر سيتي من نظيره تشيلسي.