ميلان يواجه أزمة مالية في صفقة فابيان روي

مطالب نابولي قد تمنع اللاعب من الانتقال للروسونيري

يواجه نادي ميلان الإيطالي، مشكلة كبيرة في مهمة التعاقد ماريو روي ظهير نابولي هذا الصيف.

ميلان يسعى للمزيد من التدعيمات خاصة في خط دفاعه، بناء على توصية مدربه الجديد ماركو جيامباولو.

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تقارير صحفية أكدت أن الروسونيري تقدم بعرض قيمته 9 مليون يورو لضم الظهير الأيسر لنابولي.

وهو المبلغ الذي يرفض البارتينوبي قبوله، حيث يطالب بالحصول على 13 مليون يورو.

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وتأتي رغبة ميلان في ضم اللاعب، رغم تصريحات أريل كراسوسكي وكيل أعمال دييجو لاكسالت ظهير الفريق الحالي، برغبته في الاستمرار والقتال على مركزه.

ويستهدف ميلان توجيه المزيد من الدعم لفريقه في الفترة القادمة، بمراقبة بعض اللاعبين الآخرين أبرزهم لوكاس توريرا، دينيس برايت ويواكيم أنديرسين.