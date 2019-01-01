ميلان ينضم إلى سباق ظهير نابولي

ماريو روي سيغادر البارتينوبي هذا الصيف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية انضمام ميلان إلى قائمة المهتمين بضم البرتغالي ماريو روي ظهير أيسر نابولي.

وبات روي خارج خطط كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي للموسم الماضي، حيث أكد وكيله أنه سيبحث عن نادي آخر هذا الصيف.

ووفقاً لتوتوسبورت، فإن ميلان ينظر بشأن قابلية اللاعب للانضمام، المعروض مقابل 13 مليون يورو.

بذلك ينضم ميلان إلى الأندية الراغبة بضم روي، وهم بحسب التقارير تورينو وسامبدوريا من إيطاليا بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.

يذكر أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 28 عاماً قد سجل هدفاً واحداً وصنع اثنين في 31 مباراة هذا الموسم.