ميلان يماطل في صفقة بيع بوريني

الروسونيري يرغب في أقصى استفادة من لاعبه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرغب نادي ميلان الإيطالي، في الحصول على قيمة 10 مليون يورو، من صفقة اللاعب الإيطالي، فابيو بوريني الذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الشتاء الجاري.

وكان بوريني ووكيله، قد اتفقا على الانتقال إلى نادي شينزين الصيني بعقد يمتد إلى 3 مواسم.

وتأهل الفريق الصيني إلى الدوري السوبر الصيني بعد غياب 7 مواسم في الدرجة الأولى، ويعمل على تدعيم صفوفه.

وسيحصل بوريني على 5 مليون يورو في الموسم كراتب، لينضم لكل من إيدير وباليتا لاعبي جيناسو سونينج، وكذلك جراتسيانو بيللي لاعب شاندونج ليونينج.

إلا أن ميلان الإيطالي يرغب في الحصول على 10 مليون يورو نظير التخلي عن لاعبه، مقابل 7.5 مليون يورو يعرضها الفريق الصيني.

وكان ميلان قد ضم بوريني الموسم الماضي مقابل 5.5 مليون يورو قادمًا من سندرلاند الإنجليزي، ليشغل أكثر من مركز، كما لعب كظهير أيمن وأيسر في الفريق.

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. صلاح هو الأفضل 🙌👑 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

ويرغب النادي الصيني في ضم بوريني بـ7.5 مليون يورو من أجل عدم دفع قيمة الضريبة التي يحصل عليها الاتحاد الصيني حال تخطي الحد الأقصى لقيمة صفقات الأجانب.