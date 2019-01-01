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ميلان يقدم عرضاً رسمياً لاستعارة سيبايوس

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Getty Images
اللاعب خارج الحسابات في مدريد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان تقدم بعرضه الأول للتعاقد مع داني سيبايوس من ريال مدريد بعد المحادثات التي جمعت الناديين الأسبوع الماضي.

وتواجد وفد من ميلان بقيادة باولو مالديني في مدريد لمناقشة عدداً من لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم سيبايوس، وإمكانية الانضمام للروسونيري.

وذكرت "لاجازيتا" أن ميلان تقدم بعرض لاستعارة سيبايوس لموسمين، ووجود بند بأحقية الشراء، وذلك لتفادي المزيد من العقوبات بسبب قواعد اللعب النظيف.

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ويقدر ريال مدريد لاعبه في حدود 45 مليون يورو بحسب الصحيفة، المبلغ الذي لا يتناسب مع خطط ميلان وموازنته المادية.

وأفاد التقرير أن ميلان سيتحمل بالكامل راتب اللاعب البالغ أربعة ملايين يورو في الموسم كجزء من الصفقة وعرضه لريال مدريد.

ويتواجد سيبايوس حالياً في إيطاليا رفقة منتخب تحت 21 عاماً الذي ضمن تأهله لنصف نهائي المسابقة بعد الانتصار الكاسح على بولندا بخماسية.

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