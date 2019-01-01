النتائج المباشرة
الانتقالات

ميلان يقترب من خطف جوهرة نيس الفرنسي

التعليقات()
Getty
ميلان يواصل مساعيه من أجل نجم نيس ماكسيماين

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان اقتربت من التعاقد مع جوهرة نادي نيس الفرنسي ألان سانت ماكسيماين.

اختيارات المحررين

وكان النجم الفرنسي الصاعد قد خطف الأضواء في أوروبا بداية من الموسم الحالي، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع نادي نيس.

وأدى ذلك إلى دخول عدد من كبار الأندية في سباق من أجل التعاقد معه، تلك التي جاء على رأسها بايرن ميونيخ وآرسنال وميلان.

ولكن في الأيام الأخيرة، كشفت مصادر صحفية في إيطاليا أن إدارة نادي ميلان قد بدأت التحرك بالفعل من أجل حسم صفقة اللاعب الشاب.

ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين ميلان ونيس خلال الأيام القليلة المقبلة، يقضي بانتقال ماكسيماين إلى الروسونيري بداية من الموسم المقبل.

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن ميلان قد تعاقد في موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة مع الثنائي بيونتيك و باكيتا، وكلاهما نجح في تقديم أوراق اعتماده مع الروسونيري سريعًا.

إغلاق