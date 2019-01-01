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ميلان يقترب من حسم صفقة براييت من صفوف سامبدوريا

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Getty Images
ميلان يقترب بشكل كبير من حسم صفقة ضم اللاعب دينيس براييت من صفوف فريق سامبدوريا خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد اقترب من الحصول على خدمات اللاعب دينيس براييت من صفوف سامبدوريا.

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جاء هذا بحسب ما أكد ألفريدو بيدولا وهو أحد الصحفيين الموثوقين فيما يتعلق بالانتقالات، حيث أشار إلى أن الصفقة في طريقها للإتمام.

ويعد اللاعب أحد الطلبات الخاصة من المدير الفني الجديد لميلان ماركو جيامباولو، حيث يعرفه بشكل جيد من فترته في تدريب سامبدوريا من قبل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، بعد أن أتم ميلان كل التفاصيل الخاصة بها مع سامبدوريا فريق براييت الحالي.

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وكان اللاعب قد أظهر إمكانيات رائعة في وسط الملعب خلال الموسم الماضي رفقة فريق سامبدوريا، وهو ما لفت أنظار الكبار له مؤخرًا.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ٢٥ عامًا كان قد شارك في ٣٧ مباراة مع سامبدوريا في الموسم المنصرم بواقع ٣١٩٤ دقيقة، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

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